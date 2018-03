Y siguen muriendo...

@| Van pasando los días y se conocen más casos de femicidio en nuestro país, no las salvan ni estar esperando familia ni la propia custodia policial (que en este caso fue atacada y muerta) ni la multitudinaria marcha del pasado 8 de marzo.



Es hora de que las mujeres nos unamos, no para desfilar por 18 y menos para hacernos sentir un solo día, no para embanderarnos y decir que el feminismo es de izquierda (cuando ya en la edad media había mujeres que fueron posteriormente santas que luchaban por sus derechos), sino unirnos para protestar ante la clase política y en especial la que ahora gobierna, para que se tomen medidas reales para prevenir y proteger a las víctimas de violencia.



De nada sirve una marcha en donde expresar los derechos si en el día a día nadie los protege. De nada sirve embanderarse ese día si quienes tienen potestad para hacer algo solo toman medidas paliativas básicas (como las tobilleras que ahora no hay dinero para comprar o lo que es peor asignar un policía para cada una), es hora de exigir a este gobierno que ha demostrado no saber cómo manejar este asunto, que cumpla su función y garantice la seguridad de todos y especialmente de los sectores más vulnerables.



De nada sirve ser feminista si solo se demuestra una vez al año.