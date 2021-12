Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

@| Cuál es el artículo de la Constitución que los sindicalistas siguen sin entender. Tampoco quieren reconocer que en Noviembre de 2019, el Uruguay recuperó la dignidad. La ley establece que reconoce el legítimo derecho a la huelga y a manifestar en forma pacífica.

Durante 15 años tuvieron la suerte de encontrarse con gobiernos compañeros permisivos a lo que sea. Pero ahora con un gobierno en serio se les termina el recreo.



Claro que están a muerte contra la LUC, no porque pierdan derechos. Estaban acostumbrados al libertinaje, también todos tenemos obligaciones, por ejemplo el que quiere trabajar, bajo ningún concepto pueden impedir las patotas que vayan a trabajar. La LUC establece en forma muy sabia que se respeta el derecho a la huelga, pero no pueden ocupar ni trancar la circulación.



El Ministerio del Interior lo que hizo fue cumplir con una orden de la Justicia y punto.



Todos los ciudadanos que nos informamos pensamos lo mismo: con estas actitudes están buscando un mártir, y no debemos olvidar lo que pasó cuando los tristes acontecimientos del Hospital Filtro con los “chicos buenos etarras”.



En esa oportunidad, que fue lo que hizo el gobierno de la época, lo que tiene que hacer cualquier gobierno democrático, es acatar la orden de la Justicia, porque de lo contrario entraría en desacato. He escuchado algunos dirigentes sindicales, decir que fue un atropello de la Policía.



Es evidente que ven lo que quieren ver. Resulta que unos 30 sindicalistas se tiran al suelo para perjudicar a los compañeros que quieren llevar la comida a su hogar.Si será falso lo del atropello, que la mayoría de los que estaban tirados, la Policía los sacó “en upa”.



Señores sindicalistas: todos los derechos que reclaman, que no dudo que sean ciertos y justos, como ser mejores salarios, pero el derecho de ustedes termina cuando empieza el de los demás.