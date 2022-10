Y siguen con Astesiano...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Está muy claro que desde el Frente Amplio van a usar el tema Astesiano hasta el hartazgo, buscando por todos los medios mantener el tema siempre activo.



Obviamente que lo acontecido es muy preocupante, máxime tratándose de un funcionario que actuaba en la mismísima sede de Presidencia.



Ahora bien, pretender en definitiva que ello es responsabilidad directa de nuestro primer mandatario ya pasa de castaño oscuro, y lo único que falta es que pidan su renuncia al cargo, lo que no llamaría la atención si tenemos en cuenta el ánimo de revanchismo recalcitrante que predomina en la izquierda.



Frente a esto siempre es bueno hacer el ejercicio de traer a la memoria todas y cada una de las irregularidades que se dieron en la Torre Ejecutiva durante las administraciones de Tabaré Vázquez y José Mujica, y daría para un largo listado.



Por ejemplo que el mismísimo Chávez tenía una oficina cada vez que venía a Montevideo; que un ex-secretario de Presidencia, Cánepa, llegó a estar de acuerdo con las bocas de pasta base; que hubo asesores de seguridad cubanos y venezolanos; y hasta el Pato Celeste hacía sus negocios en una oficina que le puso a su disposición Mujica.



Y de paso tenemos que recordar a los tristemente famosos terroristas de Guantánamo y al gremialista Balcedo, casos ocurridos también bajo la nefasta presidencia del “Pepe”!!!



No quedan dudas de que esta embestida viene a modo de revancha por lo acontecido con Charles Carrera, y que por todos los medios buscan la manera de taparlo y hacer mucha cortina de humo para ocultar una gran estafa generada en el Ministerio del Interior, bajo la égida de Bonomi, usando y abusando de recursos públicos.



Lógicamente para los legisladores tupamaros, entre ellos Pacha Sánchez, este asunto va a ser motivo de regodeo y raro no sería que se llegue al extremo de alguna amenaza inventada, con tal de desprestigiar al Presidente Lacalle y a su equipo de Gobierno.



Son capaces de cualquier cosa con tal de volver a intentar de hacerse con el poder, no tienen límites, mucho menos conciencia cívica, mucho menos espíritu patriota.