Sigue lo inexplicable

@|Ya tenemos nuevo Presidente. Para alegría de muchos el 1° de marzo asumirá el Dr. Luis Lacalle Pou.



Para quienes votamos por esta opción electoral no solo es una alegría, sino también un enorme desafío saber que cada una de las promesas electorales deberán cumplirse, y que aún cumpliendo esas promesas, se irá más allá y se conseguirán más y mejores logros.



Pero, y siempre lo hay, el Presidente Vázquez continuará gobernando hasta la asunción del próximo mandatario. Y ello implica que este gobierno puede tomar las decisiones que crea convenientes.



Pero increíblemente esta semana nos enteramos que el Presidente Vázquez le manda al Presidente electo dos proyectos de ley, uno referente a la contaminación del Santa Lucia, y otro proyecto que limite el presupuesto creciente que se destina al Fondo Nacional de Recursos.



Y aquí hay que analizar: por qué el Presidente le pediría al electo algo, cuando puede hacerlo él, porque está en ejercicio y aún cuando me digan que el Legislativo está en receso, puede hacerlo por decreto. ¿Por qué?

Y otra pregunta, ¿por qué limitar el presupuesto del Fondo Nacional de Recursos?



A dos interrogantes, dos respuestas:



El Presidente Vázquez le pide al Presidente Lacalle porque no se anima a hacerlo. Porque es médico, porque es oncólogo, y porque sabe que limitar ese presupuesto significa lisa y llanamente, cortarle la posibilidad a los más necesitados de poder acceder a los medicamentos caros, que generalmente son oncológicos, aunque no todos.



Y entonces por qué, quien dice pertenecer a un partido político que vela por los más necesitados le pretende quitar el acceso a esos medicamentos en el momento en que más lo necesitan. Es a todas luces un contrasentido.

Sr. Presidente Vázquez, a Usted le hablo: perdimos 900 millones de dólares en Ancap; 150 en la regasificadora; gastamos casi 100 millones en el Antel Arena; el Estado gasta a mano abierta como si fuera millonario al punto de tener un déficit fiscal del 5%, ¿y Usted se preocupa ahora en la desfinanciación del Fondo Nacional de Recursos?



Le adelanto lo que le contestará el Presidente electo. No. Los medicamentos deben llegar a todos, a todos. Y si para ello es necesario gravar exclusivamente a las clases altas para que las más bajas puedan tener acceso a ese tipo de medicamentos, así se hará.