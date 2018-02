Sigue impunidad

¡Vecinos del Cordón autoconvocados...!



@|Sr. Presidente de la República; Sres. Directores del Mides; Sr. Ministro del Interior; Sr. Intendente Municipal; Sr. Alcalde Municipal; Sr. Ministro de Defensa; Sr. Ministro de Salud Pública; Sra. Ministro de Educación; y otros posibles interesados:



En vista del supuesto éxito de los productores agropecuarios autoconvocados, a quienes por lo menos los atendieron, desde el Ministro correspondiente, las Gremiales, las Organizaciones Civiles, y hasta la propia Presidencia del país, los vecinos del Cordón estamos pensando en autoconvocarnos, entre otras medidas que también analizamos como: mandar un mensaje al Presidente Trump, o una solicitada al Secretario Almagro, en la OEA, o a los hermanos de la Iglesia Jesucristo de todos los días, que dicen que hace algunos milagros produce.



El motivo: no solicitamos que nos rebajen el gasoil, porque aquí dentro lo usamos muy poco; tampoco que nos rebajen las tarifas eléctricas y otras porque no nos van a dar pelota; pero entonces exigimos que por lo menos se nos respeten los derechos legales y humanos que como ciudadanos tenemos, ya que cumplimos con todas nuestras obligaciones -y algunas más -para poder disponer de una convivencia digna, respetuosa, con espacios públicos y aceras y veredas que estén al servicio de quienes no usamos gasoil, pero gastamos muchos zapatos para movernos diariamente de a pié.

Y en este sentido, nos hemos sentido por mucho tiempo irrespetados, defraudados y hasta estafados, dado que hemos denunciados cientos de veces, ante todas las autoridades supuestamente involucradas, el abuso de unos ciudadanos que se han empecinado en montar un asentamiento en la esquina de las Calles Pablo de María y Brandzen, los cuales innumerables veces han sido desalojados, e innumerables veces vuelven al otro día. No sólo no se respetan nuestros derechos, sino que tampoco se respetan ni al Mides, ni a la Intendencia Municipal, ni a la Alcaldia, la Policía, ni al propio Presidente de la República ante quien también, por este mismo medio de comunicación, hemos expresado nuestro reclamo. ¡Simplemente, nos toman el pelo a todos!



Los olores insoportables en nuestras calles que más de una vez hemos denunciado, producidos por estos ciudadanos que no tienen las mínimas condiciones sanitarias para ejercer sus derechos biológicos, así como la imagen deprimente para nuestros hijos y visitantes, de ciudadanos, hombres y mujeres durmiendo medio desnudos en las aceras no es algo que enriquezca nuestro patrimonio cultura!! ¡Y nos negamos a ser abandonados e irrespetados!



Sres. Autoridades nacionales y municipales; realmente esperamos que no sea necesario que los vecinos del Cordón nos autoconvoquemos, cerrando la Av. 18 de Julio, desde Pablo de María hasta el Obelisco. Sería deplorable, ¿verdad?



No sabemos si es necesario pedir una audiencia ante el Presidente de la República, o debemos acudir a instancias, personajes, u organismos internacionales. Lo cierto es que, algo más, estamos dispuestos a hacer.