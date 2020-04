Todo sigue igual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es historia vieja. La Caja Profesional y el BPS en años anteriores, no se ponían de acuerdo con el descuento del Fonasa a los jubilados y en diciembre de cada año (a cobrar en enero del siguiente), el descuento venía por los dos Organismos.



Ante reclamos de los damnificados, el problema se había arreglado, y en diciembre de 2019 el descuento vino sólo por la Caja Profesional, que es la que tiene que hacerlo de acuerdo a la Ley vigente.



Hasta ahí todo bien, pero resulta que en enero y febrero de 2020, la Caja Profesional no descontó nada (no se sabe porqué) y mandó todo el descuento de los 2 meses en marzo, lo que implica que al jubilado, ese mes, le retacean alrededor del 27% de su ingreso, con el desequilibrio presupuestal que ello supone.



La Caja Profesional tendría que explicar las razones de su proceder, en estos tiempos de informática y bancarización.