Sigue dando criollos el tiempo...

@|Hace un tiempo escribimos a este medio haciendo alusión a una milonga que canta Argentino Luna, titulada “Pero el poncho no aparece”; quejándonos por la poca o nula empatía que demuestran la mayoría de los políticos para con sus votantes, concretamente en este caso, la Intendencia de Montevideo.



Decíamos en la ocasión que “son todos buenos paisanos, pero el poncho no aparece”; hablando del expediente archivado referido a saneamiento en Villa Colón (exp. 2021-1001-98-000669).



Como nos gusta el folklore, que es la verdadera música popular, recordamos ahora una estrofa del recitado de Yamandú Rodríguez titulado “El Remate”, seguramente por todos conocido, el que expresa en su final que “sigue dando criollos, muy buenos criollos el tiempo”.



Esto, para homenajear a un gran oriental, a un verdadero representante de la gente, a quien no conocemos y nos gustaría conocer, el Sr. Edil Víctor Prado. Quien, con fundamentos válidos, verdaderos e incontrastables, no le dio el voto que necesitaba la IMM para el famoso préstamo que no sería destinado en esencia al saneamiento, con referencias a que más de un millón de dólares serían para publicitar las obras (creemos y fundamentamos que con dicha suma y poco más se solucionaría nuestra inquietud que lleva más de 30 años en la vuelta de la Comuna).



Al saludar a dicho Edil, nos congratulamos y deseamos que aparezcan más políticos como él.