Siga el baile...

@|La primera vez que los bailaron fue cuando querían interpelar al ministro del Interior Dr. Jorge Larrañaga, lamentablemente fallecido, dejando un gran vació para el P.artido Nacional y para el país todo. Y toda vez que querían molestar el Dr. Larrañaga les mostraba la película.



Cuando se cansaron y vieron que no tenían posibilidades, resolvieron suspender la interpelación por tiempo indefinido. Hubiera estado bueno que lo interpelaran,seguro que El Guapo” los paseaba.



El segundo intento se produjo cuando el diputado Gonzalo Civila se quiso hacer el crac con la Ministra de Economía. Pobre diputado, no sabía donde estaba parado, ni los compañeros lo defendieron. Siempre se dice que del ridículo no se vuelve. Y ayer fue el último intento de hacer el ridículo, y lo lograron.



Los que tienen mis canas,recordamos con tristeza cuando en el Mundial de 1974, en Alemania,nos tocó jugar contra Holanda, en ese entoces llamada “la naranja mecánica”, Recordarán que no pasamos la mitad de la cancha, fue tal el baile que nos dieron que llegamos solo hasta la mitad.



Bien eso mismo fue lo que le propinaron la Ec. Azucena Arbeleche y Dr. Daniel Salinas al solitario y resentido senador Daniel Olesker.



En el Frente Amplio no se han enterado que el Ministro de Salud es el mejor ranqueado ante la opinión pública, es decir es brillante, y no se puede tener tan poca sensatez como para torear al mejor ministro.



Olesker, te acabas de suicidar políticamente, y no te olvides que la nubes pasan,pero el azul queda.