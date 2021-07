Siempre impedir

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Parece que hay gente que recobró el ánimo con la manifestación de extremo riesgo, en estos tiempos de pandemia, de llevar cajas a la Corte Electoral. Seguros de que lo que contenían es la verdad no se detuvieron en los otros acontecimientos del día.



Uno fue el cambio de conducción en el Mercosur, donde nuestro país se jugaba la ropa por la apertura al mundo real que significa trabajo e inversiones que nos saquen de una pandemia de la mejor forma posible. Eso para los manifestantes no pasó.



El otro fue el agradecimiento de todo el país (menos ellos) a quienes integraron el GACH. Aquí la demagogia de algunas quedo de manifiesto. La intendenta Cosse por “razones de ...” no estuvo en el Sodre. Y el inefable Mujica mandó una nota (para que la leyeran y así hablar donde de ir no podía hablar) para completar una actitud lamentable.



Traducido al castellano básico: la máquina de impedir los cambios que la gran mayoría del país quiere otra vez demuestra que no está dispuesta a nada que ponga en peligro sus intereses.



El Frente Amplio y sus aliados o dependientes vuelve a celebrar la muerte de un país y olvida que su responsabilidad en ella sigue tan presente como cuando fundieron entes y lo que tuvieran en mano.



Por si algo faltaba, en la manifestación nada dijeron de un pequeño horror. Las firmas eran contra un tratado entre Uruguay y Francia. Y eso habla aun mas claro de lo desnorteado del asunto. Ni siquiera reconocen el número de las leyes que votaron. Porque el FA votó esta ley a pesar de lo que pretenden se olvide.