Por siempre Democracia

@|El Doctor Tabaré Vázquez ha sido mi Presidente, tu Presidente, nuestro Presidente por 10 años. Y así continuará hasta el próximo 1° de marzo, sencillamente porque vivimos en un sistema democrático de gobierno y fue elegido por la mayoría de los ciudadanos. Así de simple.



Yo no lo voté, sin embargo jamás puse en duda su autoridad, porque desconocerla sería rechazar justamente la legitimidad de la Democracia, así como la voluntad de la mayoría de mis compatriotas.



A veces no me gustó lo que hizo, otras lo aplaudí y lo felicité. Pero jamás se me ocurrió la tontería de expresar que no era mi Presidente. Es más, lo sigue siendo hasta que su sucesor ocupe el cargo. Desconocer esto, es tan grave como los dichos de algunos sectores contra los cuáles protestamos porque estarían atacando las Instituciones Republicanas del Uruguay.

El 1° de marzo lo continuará el Doctor Luis Lacalle Pou, electo por más de la mitad de los ciudadanos residentes en el país.



Por suerte, también fue elegido democráticamente, y no importa si fue la unión de uno, dos o 50 partidos, más de la población lo votó. Y eso debería ser suficiente para que la otra “mitad” lo respete y comencemos a trabajar juntos para mejorar nuestro país, que en realidad, es uno solo.



También tendrá sus aciertos y errores, como su antecesor, pero eso, no tiene nada que ver con su legitimidad. Si alguien no está de acuerdo, ahora es el momento de reclamos.



Yo sí lo voté, y al igual que hice con el Doctor Vázquez, lo aplaudiré si estoy contenta con su actuación, y reclamaré si no estoy de acuerdo. Porque el Doctor Lacalle Pou será también mi Presidente, tu Presidente, nuestro Presidente. Decir lo contrario, solo muestra personas resentidas, y que no están preparadas para vivir en un sistema democrático. Porque la Democracia es justamente, un sistema de “idas y vueltas”, donde el máximo y único soberano es el pueblo.



Nada más.



Gracias Doctor Vázquez por su gestión y lo mejor para Usted.



Bienvenidos, Doctor Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón, éxito en su gestión, que en definitiva será lo mejor para nosotros.



¡Viva la Democracia Uruguaya!