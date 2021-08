Servicio Nacional de Sangre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|No cuestionar el porqué hacemos lo que hacemos ni cómo lo hacemos, impide que las estructuras cambien, incluso cuando eso nos beneficiaría a todos.



Soy donante de sangre y me gusta donar, por lo que hace algo así como año y medio decidí hacerme donante voluntario permanente. Leyendo la normativa, la misma dice que para iniciarse como donante voluntario permanente uno debe realizar un mínimo de 5 donaciones (4 para abrirse la cuenta, 1 para mantenerla abierta) en un período no mayor a 24 meses (2 años).



Entiendo que es un plazo que uno puede cumplir, sin embargo, las mujeres solo podemos donar una vez cada 4 meses, mientras que los hombres pueden donar una vez cada 3 meses. Si bien es cierto que por ley se tiene derecho al día libre lo cual facilita la donación, hay otras circunstancias que pueden no permitirnos donar, tales como gripes, medicación y demás. Entonces, el margen de maniobra para las mujeres es relativamente bajo en comparación con el de los hombres, que pueden donar con mayor frecuencia.



No solo esto, sino que si una mujer quedara embarazada habiendo comenzado a hacer las donaciones para iniciarse como donante voluntario permanente, quedaría inhabilitada para donar durante el embarazo y el período de lactancia, lo cual la haría perder las donaciones previas (porque obviamente, no va a poder cumplir el plazo de las 5 donaciones en 2 años) y debería comenzar de cero el proceso. Incluso si ya fuera donante voluntario permanente, no podría realizar la donación anual para mantener la cuenta abierta, por lo que perdería la categoría (a no ser que le aceptaran un donante subrogante). Nuevamente, se castiga la maternidad.



La solución es tan simple como extender el plazo para la iniciación como donante permanente voluntario de las mujeres y contemplar opciones para aquellas mujeres que en el proceso queden embarazadas.



¿Se pierde algo con este cambio? Entiendo que no.



Como dicen, la igualdad de género es un buen negocio.