Servicio de farmacia

@|Desde el año 2010 aproximadamente, y debido a un inconveniente de salud que se originó en 2008 (cardiopatía isquémica – revascularizado en tres angioplastias con la colocación de cuatro stents en la arteria descendente anterior), me atiendo en la Policlínica Cardiológica del Fondo Nacional de Recursos, en primera instancia con la Dra. Rosana Gamboggi, actualmente con la Dra. Andrea Arbelo, asistiendo oportunamente a cada cita médica que se me indica.



Desde el año indicado y hasta el año próximo pasado, luego de las consultas médicas, se me indicaba medicación que retiraba en la farmacia que existía en el Fondo Nacional.



Pues bien, desde el año pasado cambió la metodología de entrega de medicación pasando a efectivizarse en la Farmacia Farmashop, sucursal N° 68 (ubicada en Avda. Italia 2863 -frente al Hospital de Clínicas-). He concurrido allí en dos oportunidades (mayo y agosto de este año) y realizado tres retiros; el primero en febrero de 2020, que lo hizo un familiar mío.



Como entenderán y lo que es de público conocimiento, en dicha zona se están realizando las obras del túnel de Avda. Italia, con los inconvenientes que por tal motivo se generan; por lo que el tránsito se hace muy lento. La farmacia tiene sólo para que puedan estacionar 3 o 4 vehículos a lo sumo y sobre Avda. Italia no se puede estacionar.



Sin perjuicio de ello, dicha farmacia si bien está abierta las 24 horas, para el retiro mencionado tiene un horario de 8 a 20, que si bien es extenso, es el horario de mayor flujo de tránsito en dicha arteria.



Me comuniqué con el Fondo Nacional a efectos de saber si existía alguna solución alternativa (como ser cualquier otra sucursal de la cadena farmacéutica), pero ésta es la única que tiene convenio; y que no hay solución alguna.



Para terminar y como no encuentro solución a esta problemática, que firmemente creo no sea sólo mía, es que envío ésta para que se evalúe su eventual difusión en tan prestigioso medio, y de alguna manera llegue a oídos de autoridades del Fondo Nacional de Recursos, para rever esta situación.