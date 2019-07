Servicio deficiente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

He viajado dos veces por American Airlines.

Lo hice por precios mejorados, pero pagué cuando volví.



La primera, venía de Miami, pero al saltar un desperfecto del avión nos quedamos más tiempo del normal y luego nos mandaron a Santiago, allí dormimos y llegamos a Montevideo al día siguiente, en un carro con caballos y con azafatas que no hablaban nada de español.



La segunda vez venía del oeste americano y al llegar a Miami se descompuso otro avión y no salió y quedamos varados en Miami. Pero esta vez fue peor, dormimos en el aeropuerto en catres tapados con mantitas de vuelo y comimos de cena cuatro barritas de cereales y un agua mineral.

¿Tengo la culpa de que esta aerolínea tenga aviones de descarte para Sudamérica? ¡Pero el pasaje lo cobra como un muy buen servicio! Aunque me regalen el pasaje no viajo más por esta aerolínea.



Las autoridades uruguayas deberían sancionarla por viajar indebidamente.

Aclaro que siempre hay un sólo vuelo a Montevideo.