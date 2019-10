Servicio a la comunidad más vulnerable

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sin fines de lucro, sin propaganda y sin beneficios personales, se llega al más necesitado y con la mano tendida se busca remediar situaciones comprometidas. Muchos son los ciudadanos que saben poco o nada de nuestra existencia, de lo que hemos hecho y lo que hacemos, como se buscan medios y ayuda para lograr un resultado y cumplir con los objetivos.



Para los integrantes de Rotary Colón, el desempeño de los socios en la Fundación Rotaria ha sido más que destacada, un logro que se transformó llamado 3H en un proyecto apoyado por participación Internacional y que se llevó a cabo en el ex Penal de Libertad denominado y conocido hoy como Unidad Nº 3.



Con nuestros asesores, los propios presos construyeron dos invernáculos; se buscó agua encontrándose de excelente calidad; se les enseñó a trabajar en hidroponia y se completó el ciclo dotando con la producción al propio Penal y completó el programa; se hizo entrega del mismo a las autoridades correspondientes. Cabe destacar y consideramos muy importante que gracias a la labor de los técnicos el 99% de los reclusos lograron conseguir un trabajo estable y no volvieron a reincidir en el delito.



En la U.T.U de Colón se llevó a cabo el montaje de un Laboratorio Tecnológico de Energía Renovable. La idea es que los estudiantes se interesen, cursen, aprendan y se reciban como Técnicos en un oficio que mucho promete.



El equipo ya está funcionando, provee de energía a la U.T.U y el excedente es derivado a U.T.E .



Gracias a B.I.O.S (Banco de Instrumentos Ortopédicos) ayudamos a personas carenciadas que necesitan una silla de ruedas, cama articulada, bastones.



Gracias a la Rueda Femenina llega al Liceo la bolsa de leche en polvo y también la presencia en los merenderos y hogares.



No estamos ajenos al Hospital Saint Bois. Se le equipó con un ecógrafo electrocardiógrafo y se equiparon la sala de cardiología y la sala de fisioterapia así como a la Policlínica de Peñarol, con un consultorio odontológico.



Nos agrada a fin de año participar en las escuelas de nuestra zona, con un presente al mejor compañero de los 6tos. años.



Fundado el 14 de junio de 1957, Rotary Colón se encuentra presente en la comunidad con un profundo objetivo: “Dar de Sí, sin pensar en Sí”.