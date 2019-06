Servicio del Brou (1)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El Brou compró un sistema que sigue dando problemas. El fin de semana pasado con inhabilitación de cuentas, justo el día de cobro de muchos clientes.



Tiene el servicio Multipagos que supuestamente funciona las 24 horas los 7 días de la semana, al menos eso dicen. Pero también tuvo y tiene problemas.



Sin ir más lejos, días pasados me vencía una cuenta que intenté pagar en forma infructuosa, me daba tiempo excedido y al final que no tenía nada a pagar. Al día siguiente, ingreso a Multipagos y milagrosamente aparece la cuenta y pude realizar el pago. Claro, pagando los recargos porque el bendito sistema del Brou no funcionaba el día anterior, ó sea, por culpa de un sistema defectuoso tengo que pagar recargos y a llorar al cuartito.



Es lamentable que pasen estas cosas, con decir que al menos el Antel Arena lo están usando sin problemas y salió bastante menos dinero que lo que gastó el Brou en el sistema informático.