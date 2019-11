Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando me enteré de las dos últimas nominaciones (Ganadería y Cancillería) para el caso de que gane el FA me pregunté: ¿es en serio?

Empezando por Mujica quise pensar objetivamente qué había hecho para merecerse semejante “premio”. Lo único que se ha destacado en algún artículo es que “el Pepe tiene buen diálogo con el interior”. ¿Se refieren a diálogo con los tamberos, con la Federación Rural, con los agricultores y criadores que ya no pueden más con las tarifas y los impuestos?



No hizo nada positivo en su ministerio y menos en su presidencia. Pero lo que me resulta realmente difícil de digerir es que el susodicho diga que “es una changa que le queda grande”. Nombran a alguien que no tiene ni la fuerza de su “esqueleto” como para andar recorriendo el país, ni las credenciales necesarias y yo me vuelvo a preguntar: ¿es en serio FA?

Más allá del lenguaje barato de filósofo de cantina, a los que algunos se han acostumbrado, hay ciertas cosas que no se pueden dejar pasar. El Ministerio de Ganadería no es ninguna changa. Me duele que el FA tome tan a la ligera un Ministerio del cual depende en gran parte la buena economía del país. Al FA supuestamente le queda poco tiempo, pero al menos deberían salir por la puerta grande.



En estos días advierten que el problema de inseguridad es gigantesco, y se apuran a anunciar medidas. Al que pensaba diferente lo tildaban de “rosadito”, “facho”, etc. ahora no es políticamente correcto decirlo, (según el nuevo manual de convencimiento para los indecisos)… nombran a los dinosaurios en altos cargos porque son la fuerza que pasa por arriba al ingenuo candidato, reprimen a la candidata Villar por su discurso de barricada, Astori ahora tiene un discurso de que se pueden bajar las tarifas... ¿en serio? ¿Ahora se puede?



Basta de subestimarnos. Basta de demagogia flagrante. Entiendan que estamos tratando temas serios para un Uruguay que merece eso: responsabilidad y seriedad por parte de sus futuros gobernantes. Y de todos.