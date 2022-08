¿Será que algo funciona bien en el BROU?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|No tengo un empecinamiento con el BROU, es solo que los resultados son tan groseros que no pasan desapercibidos. Es como un farol encendido en medio de la noche.



Hace unos días, tuvieron una demora de una semana para las devoluciones del IRPF, luego tenían en la página que dichas devoluciones se procesaban en forma instantánea y ahora no coinciden los saldos con los movimientos que muestra...



Lo primero que se tiene que tener en un programa es la credibilidad que un saldo es consecuencia de los movimientos efectuados. ¡Parece algo de Perogrullo! Pero bueno, en el universo BROU la cosa no es tan así.

Resulta que el saldo está afectado por movimientos que no me muestra y yo sé que están, y si no están, no afecten el saldo.



Capaz que se precisan otros 100 millones de dólares para que el programa además de los saldos muestre correctamente los movimientos, porque son muchos y el gateway se atora...



En ese caso no se preocupen, prefiero llevar la cuenta en una libreta de almacenero que me cuesta $50.