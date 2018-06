Sentencia a Sendic

Peculado y abuso de funciones



@| La jueza Beatriz Larrieu lo procesó, sin prisión, por reiterados delitos de peculado en el uso de la tarjeta corporativa y abuso de funciones en los negocios de cancelaciones de deudas con la empresa Exor y la petrolera Pdvsa. Si lo pasamos en limpio y clarito, la jueza coincidió con el fiscal Pacheco en que Sendic usó dineros públicos con fines personales ($550,000 y US$ 38.000) y además abusó de su posición en Ancap para cambiar la forma ya acordada de cancelar deudas con PDVSA.



Hasta aquí podríamos decir que es más de lo mismo, pero lo que sorprende es que el fallo sea “sin prisión”. ¿En que se basa el fiscal Pacheco para pedir el procesamiento de Sendic sin prisión? En el nuevo Código del Proceso Penal, pese a que el juzgamiento es en base al anterior sistema donde sí cabría la prisión preventiva, se debe aplicar lo que más beneficie al indagado. En éste caso no habría peligro de fuga, ni para la sociedad y tampoco alteraciones de pruebas, (aunque no se sabe cómo desapareció una caja de Ancap con comprobantes de gastos). Y la jueza actúa de acuerdo a antecedentes, o sea, difícil un juez pida prisión si el fiscal no lo solicita. Sin embargo recordemos que un Intendente estuvo preso por hacer ingresar a las arcas de su comuna valores de patente que pertenecían a otras durante la famosa guerra de patentes. Y en este caso él no se apropió de nada para si mismo.



En la democracia que vivimos, por suerte, acatamos los fallos aunque nos parezcan benignos o no nos gusten. Y ahora deberemos esperar las apelaciones y demás trámites de la causa que, seguramente, terminen pasadas las próximas elecciones. Los juristas opinan sobre si estando procesado Sendic puede o no ser candidato. El antecedente más cercano es el de Lorenzo, que fue denunciado ante la Corte Electoral por presentarse como candidato a la Cámara de Representantes estando procesado y terminó dando un paso al costado. En el caso Sendic la jueza pidió que se informe su fallo a la Corte Electoral y se dice que hay dos bibliotecas, una lo habilitaría y otra no. Creo que en el análisis falta la tercera biblioteca, la cual Sendic no tiene ni leyó nunca que es “la dignidad”. En una entrevista hace algo más de un mes, señaló que si “es posible y mis compañeros me quieren llevar, voy a ser candidato”. Junto con el título de licenciado, los comprobantes de gastos de Ancap, a Sendic se le perdió la vergüenza.



Las reacciones de algunos de sus compañeros fueron lamentables. El diputado Felipe Carballo, hombre de la lista 711, manifestó respetar pero no compartir el fallo y que todo seguirá igual para Raúl Sendic. En un comunicado oficial manifiestan que seguirán trabajando por los temas que le importan y afligen a la gente: trabajo, vivienda, salud y educación. Les faltó el tema seguridad y fundamentalmente “dignidad y honradez”. No sigan creyendo que la gente es boba y ahora sólo piensa en el mundial. El pueblo ya se cansó de los vende humo, malos administradores y mucho más de los indecentes.



La senadora Xavier dijo que fue un proceso doloroso, que tuvo tratamiento en los órganos del Frente con la consecuencia de su renuncia. Recordémosle a la senadora que aún estamos esperando la resolución del plenario para con el “compañero Sendic”.



Tabaré Vázquez dice estar decepcionado aunque lo apoya como persona y compañero. Lo que sorprende en su diálogo es cuando manifiesta que las irregularidades y las faltas de ética que se hicieron públicas le hicieron ver una realidad que desconocía. Difícil de digerir estos dichos.



Va siendo hora de poner las piezas en su lugar y los corruptos tienen el suyo. El abuso de funciones, que por ahora tiene sólo a Sendic como acusado, también ha sido moneda común en los últimos años. Algunos que gozan de idolatría, que ven lo político por encima de lo jurídico, que miden la corrupción por la cantidad y no calidad, serán juzgados por la historia ya que hoy en Uruguay no hay quien se anime. ¿De quiénes hablo? A buen entendedor, pocas palabras.