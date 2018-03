@|En uno de sus tantos viajes por el mundo, el ex Vicepresidente, el Sr. Raúl Sendic, dictó la sentencia bíblica: “Quien es de izquierda no es corrupto; quien es corrupto no es de izquierda”.



Los hechos que se han ido destapando desde hace ya unos años, así como algo muy reciente con el tema tarjetas, hace caer esta “preclara sentencia”.

La corrupción le cabe a todo aquel que es corrupto por autodefinición, sea de izquierda o no.



Salen a la luz pública distintos personajes que han olvidado el principio básico que hace a que el que ocupa cargos directivos debe ser ejemplo de rectitud y buen trabajo, para que quienes están en el llano, vean en el proceder de ese “preclaro jerarca” la conducta que debe regir a todos los ciudadanos. Cuando desde las esferas superiores se miente, se administra desprolijamente los bienes puestos bajo su mando, se negocian tratados que dejan severas dudas sobre las legalidades de los mismos, se abusa descaradamente de los derechos del uso de determinadas tarjetas, se favorece a empresas o personas allegadas sin que se cumpla a cabalidad con las normas, etc.; será imposible que esperemos que el país supere la violencia, los robos, los asesinatos, que se logre mejorar la educación y el progreso, con el mal ejemplo que la población recibe, día a día, de parte de quienes deben ser el ejemplo.



Si un padre es un mal ejemplo para sus hijos, será muy difícil que estos tengan un futuro digno.



Si seguimos por este camino, el futuro, a muy corto plazo, será sin duda un gran lupanar en donde sobrevivirá y ganará quien sea más corrupto y violento.