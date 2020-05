Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hemos escuchado las palabras sensibilidad y progresismo durante 15 años, por parte de los que se fueron.



Si algo tenemos que rescatar es que no fueron ni sensibles, ni progresistas.

Veamos: ¿le podemos llamar gobierno sensible a que luego de 15 años, dejaron tantos pobres como en el 2002? Más del doble de asentamientos y más del doble de gente viviendo en la calle.



En una semana el Ministro Bartol (ahora habría que llamarlo San Pablo) descubrió cosas impensadas hechas por el FA. Se consiguieron hoteles para albergar a las personas, 5 veces más baratos que los refugios. Y la frutilla fueron los contenedores con insumos médicos que habían quedado "olvidados".



¿Fue por sensibilidad que se despilfarraron 100 millones de dólares en el Antel Arena?, cuando ese dinero lo podían haber utilizado para ir terminando con los asentamientos, por ejemplo.



Si vamos un poco atrás en la historia, estaremos de acuerdo que sensible fue el gobierno de Manuel Oribe, que abolió la esclavitud y fundó la Universidad de la República.



Han repetido hasta el hastío que son progresistas, han convertido la palabra en "cajón de sastre", donde cabe todo.



Según el diccionario, progresismo es "la ideología y doctrina que defiende y busca el desarrollo y el progreso de la sociedad en todos los ámbitos, político y social”.



Entonces, esta gente no puede ser progresista, ya que apoyan a Maduro y al Comunismo de Cuba.



Apelo al recuerdo de la personas que rayan los 80 como el que suscribe: Progresista fue Don Daniel Fernández Crespo; Progresista fue el Dr. Alberto Gallinal, que le dio vida al pueblo de Cerro Colorado, y si tienen dudas vayan al pueblo y pregunten.



Por favor, díganle al distinguido y joven politólogo Garcé, que hace poco se extrañó por la sensibilidad ante la actuación del Mides, que el Partido Nacional tiene en su ADN la sensibilidad para los más desprotegidos, desde siempre.