La sensatez, ese valor tan escaso...

@|...Sobre todo en las cabecitas de muchos de nuestros sindicalistas y miembros de la oposición.



Sin embargo, no todo está perdido.



Luego de haber oído declaraciones del Sr. Richard Read expresando que no ha escuchado a ningún miembro de la oposición y o sindicatos pidiendo ser empáticos, no bajar la guardia, no descuidarnos ante la pandemia "por ti y por mi, yo te cuido, tú me cuidas", no pude sino sentir un gran alivio y también un gran reconocimiento a su valor.



También fue a él a quien escuchamos decir, en ocasión de la celebración de un 1° de Mayo, “todo bien con defender los derechos, pero nunca podré apoyar al que pide, pide y no da a cambio, o sea, hace el mínimo esfuerzo en su trabajo”.



El momento, como ya lo he escrito más de una vez y como lo dijera enfáticamente el Dr. Delgado en una entrevista: "Me niego rotundamente a politizar algo tan grave como la pandemia", exige grandeza, por encima de cualquier interés general.



Por todo ello, mi respeto y apoyo al Sr. Read.



Y como todo o casi todo en esta vida tiene un efecto contagioso y multiplicador, cuál no sería mi sorpresa cuando hace pocos días vi un muro de esos que siempre usa el FA en que se leía algo así como "Por ahora la única vacuna es el tapabocas, usalo", firmado Villar (así, a secas, pero deduje que se trataba de la Sra. Graciela Villar y de seguro, en consenso con su partido). Y qué alentador sería que desde ese grupo humano en donde militan tantos connotados médicos, estos se sumaran a "pelearla" todos unidos.



Sus voces nos están faltando... pero nunca será tarde...



Por todo ello, qué importante será que ahora, ante la proximidad de la estación que llega, desde todas esas tiendas, léase oposición, sindicatos y hasta connotados radicales salgan a pedir la colaboración de los compatriotas, jóvenes, adultos, tercera edad (los más afectados), por un bien superior: la salud de los uruguayos.



Seguramente, esos gestos los engrandecerán a los ojos de la ciudadanía y todos les estaremos infinitamente agradecidos.



Que así sea... ¡y bien por el Sr. Read marcando la cancha en forma tan positiva!