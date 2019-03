Sensación térmica? Venime con otro cuento...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Sábado 9 de marzo, ex terminal Goes, hoy funciona una zona de esparcimiento, 17.20 hs. aproximadamente. Plaza infantil, grupos de niños juegan en los diversos entretenimientos de la plaza.



De golpe comienza una corrida, mentalmente asocio que alguien se cayó de un juego, me bastan un par de segundos para darme cuenta, a media cuadra se están tiroteando. No puedo describir el terror que invadió a adultos, padres, madres, abuelos... todos corriendo a agarrar a los niños y correr donde el sentido común indicara.



Los nervios duraron buen rato, la cara de susto de mi hijo mayor le duró varias cuadras, a mi hijo menor se lo logré disfrazar (que necesidad de asustarlo).



A las pocas cuadras se escucharon las sirenas, la republicana patrullaba.

Lo viví en carne propia, nadie me lo contó, es real, que ya ni a una plaza se puede ir sin quedar rehén de la violencia.



Violencia apadrinada por el sistema político que vive en un mundo paralelo.



Así está mi país amigos... triste, muy triste.