Sendic procesado

Sin prisión...



@| Después de tantas idas y vueltas, la justicia con un dictamen bastante benévolo declaró procesado sin prisión a Raúl Sendic, por peculado y abuso de funciones.



Cuesta comprender cómo después de comprobarse que utilizó la tarjeta corporativa de Ancap para comprarse artículos personales, sea procesado sin prisión. Algunos podrán decir que no se enriqueció, aunque tampoco se puede afirmar eso, pues para ello habría que investigar si no hay testaferros o sociedades offshore detrás de su persona, pero el hecho delictivo está comprobado. La ley no establece si se configurar delito después de determinado monto y a pesar de ello queda en libertad. ¿Qué pensaran de la justicia quienes están presos por robar montos insignificantes? La justicia uruguaya debería seguir el ejemplo de su par en Brasil, donde todos los corruptos están presos.



A pesar de todo lo que salió a luz, sus seguidores de la lista 711 tienen el caradurismo de informar que se presentará como candidato en las próximas elecciones nacionales. Están tan seguros de la ignorancia de la gente que los vota que se animan a hacer esas declaraciones. Recuerden que en una oportunidad, antes de las elecciones del 2015, Sendic había declarado que igual ganaban aunque pusieran una heladera de candidato. Esto demuestra en qué país de mediocridad cívica vivimos.



El Frente Amplio se presentó ante la ciudadanía como un ejemplo de rectitud y ahora con todas las cosas que se han destapado, su única excusa es que si ellos cometen actos irregulares no es mal visto pues los partidos tradicionales ya lo habían hecho. No importa ser mejor; lo importante es llenarse los bolsillos antes que sus votantes se aviven.



Menos mal que cuando asumieron el gobierno habían declarado que le cortarían la mano a quien metiera la mano en la lata. Hasta ahora no hay ningún manco en el partido de gobierno.



Ojalá la ciudadanía tome conciencia de todas las cosas que han pasado en estos 12 años y actúen en forma responsable cuando tengan que emitir su voto. No sólo hay que pensar en el bolsillo, también hay que tener en cuenta otros hechos, pero para ello hay que preocuparse en estar informado, algo que va de la mano de la educación, que hoy en día deja mucho que desear. Está claro que el tema de la educación es algo que no les preocupa a los gobiernos progresistas. Cuanto menos informados estén sus ciudadanos mejor. Están seguros que después les tiran unas migajas y van todos a votarlos como manada de corderos. Tienen un elemento coercitivo a favor que es el Mides, a través del cual coaccionan a los beneficiarios de sus planes de ayuda social, que en caso que no los voten, perderán ese beneficio. Idéntica práctica aplican en Venezuela y en Cuba para seguir en el poder. Están tan ciegos con sus ideas totalitarias que no se dan cuenta que el socialismo ha fracasado en todo el mundo.