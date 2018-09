Varias señales

¿Ya tocamos fondo o falta aún?



@| Estimados lectores, cada vez mas asombrado por lo que ocurre en Uruguay, me atrevo a escribir estas líneas.



Se exporta energía a Brasil a 1/3 del precio que cobra UTE en Uruguay.

Casaravilla que apareció en los medios con una agresividad que se está convirtiendo “moda” en el oficialismo, prácticamente dijo que éramos tontos por comparar el precio de Brasil con el de Uruguay.



Para colmo a los 2 días, cuando todos los partidos reclaman “no más empleados públicos”, crea 22, si veintidós, cargos gerenciales- Estará Casaravilla en su sano juicio, la misma pregunta va para quien es jefe de Casaravilla.



Astori en uno de las novelas mas trágicas, apareció en TV diciendo que era más importante seguir en MEF que postularse para ser Presidente., rodeado de gente que parecían estar en un velatorio y con un promedio de edad realmente elevado. Yo pregunto, ¿estará capacitado Astori para seguir al frente del MEC?. Cansado, entregado, vencido, por lo menos un test psico-técnico creo que es válido, se lo hacen a cualquier empleado para ingresar a cualquier posición de empleo en casi todas las empresas, la empresa de Astori es nada mas ni nada menos que Uruguay.



Daniel Martínez, posible candidato, pierde el sueño creando nuevas formas de recaudar, pensando en ciclovías, mientas que por las aceras de la Rambla las bicis van a 50 km en la hora y las picadas en la Rambla son pan de todos los días. Acaba de morir un chico, atropellado por 2 jóvenes alcoholizados “en plena Rambla”. Vamos Martínez, sea serio, ataque cosas que son mucho mas sencillas y ocurren todos los días en Montevideo, ademas defínase Intendente o candidato, ¿o usted puede con las 2 cosas?

Murro, las web del BPS son fabulosas, el problema es que la mayoría de los jubilados no accede a ellas por razones biológicas. Usted lo que tiene que buscar es que las jubilaciones y pensiones de 5, 6, 7, 10, 12 mil pesos, sean mas dignas y también defina si su postulación es constitucional o no.



Además defina, ¿que quiere ser usted, Ministro o candidato?, creo que no puede con las 2 cosas. Le cierran muchas empresas por mes y usted se tutea con la postulación, creo que la empresa láctea de Paysandú (Pili) cerró o cierra por no ser bien asesorada y atendida por quien correspondía, o sea usted.



Castillo, usted no escucha a nadie, no lee diarios, no escucha a la gente, ni a los de su propio partido y eso que es comunista, decir que el Frente gana las próximas elecciones, es una posibilidad, ahora decir que con mayorías parlamentarias es motivo para conseguir una cita con su psiquiatra de confianza en su mutual.



Andrade, sin palabras, dijo el Licenciado, perdió la maleta, yo digo perdió la brújula.



Carolina Cosse, las tarifas de UTE y lo que cobra a Brasil mas su obra maestra Antel Arena la descalifican.



A todos los mediáticos del FA, antes de expulsar a Almagro, según Mujica ya está expulsado, expulsen a Sendic, lo tienen mas cerca y razones les sobran para hacerlo.



¿Qué otras sorpresas nos deparará el oficialismo y sus referentes?



Por eso el título, ¿ya tocamos fondo o falta aún?