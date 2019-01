Señales de tránsito

(|Recorro toda la ciudad de Montevideo y he notado que en la mayor parte de las avenidas y calles principales, las señales horizontales de tránsito, o sea las cebras, cruces peatonales en las esquinas (doble rayas), etc. se encuentran despintadas.



Hace tres años reclamé en la IMM y me respondieron que primero había que arreglar el pavimento. Reconozco que se han hecho arreglos en Avda. Italia y en otras calles de la ciudad, pero ahora falta que pinten las señales.

Por ejemplo en Avda. Italia es un peligro, porque el peatón no sabe dónde cruzar. En el único lugar donde está perfectamente pintado es en la Avda. Agraciada. ¡Así que manos a la obra!