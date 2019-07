Señal de Ancel en Melo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hace mucho tiempo que la señal de celular de Ancel es de muy mala calidad en la ciudad de Melo, concretamente en el centro de la ciudad. Al punto de tener que salir a la vereda a hablar por celular, ya que dentro de las casas, las llamadas se entre cortan y no se puede mantener una buena comunicación.



La situación se ha agravado en los últimos meses. Ya ni siquiera suena el celular dentro de la casa. Llega un mensaje de llamada perdida, y ya es costumbre tener que salir a la vereda a llamar a ese número que tenemos como llamada perdida.



El día 4/06/2019 hice el reclamo, y me dijeron que era un problema en la radio base de Melo, que estaban trabajando en ello.



Hoy 17/07/2019 el problema persiste. Hice un nuevo reclamo y me respondieron lo mismo. Pregunté cuándo lo iban a solucionar y me dijeron que estaban trabajando en ello. ¿Se podrá prestar atención a este problema y trabajar para solucionarlo lo antes posible?