@| Vivo en Montevideo Rural donde cada vez los vecinos plantan menos verduras para su consumo, a tal punto que se terminó el intercambio de semillas porque no las producen.



Yo siempre fui referente por producir semillas de albahaca, habas, espinacas y tomates cherry que intercambiaba por las demás semillas de hortalizas, pero vista la situación fui a comprar las que no conseguí a la semilleria de 8 de Octubre, cerca de Pan de Azúcar, donde pedí 10 tipos de semillas y saqué 1.000 pesos para pagar pero me vi sorprendido porque no me alcanzaba ya que cada paquetito supera los tres dólares.



Me dirijo a la caja y me rompen los ojos 4 pegotines que anuncian 4 diferentes autorizaciones para comercializar semillas que sin duda costaron un dinero.



Sigo mirando el local y veo que de 6 aparatos de los que toda la vida colgaron las semillas solo quedan dos.



No producimos semillas ya que todas las que venden son importadas. El estado vende permisos que no sirven mas que para recaudar y subir el precio de los productos.



Los jubilados que disponen de tiempo para tener su huerta, hacer ejercicio y comer sano ya no pueden acceder a las semillas.



Pero esto no pasa en todo el país, pasa en Montevideo porque las intendencias del “interior” tienen planes para facilitar semillas hasta gratuitamente a quienes las utilizan.



Plantar es salud, la Intendencia de Montevideo debe encarar un plan (que llegue a todos no solo a activistas) para facilitar semillas. Esto no dañaría para nada al comercio constituido porque los que accederían a ellas son los que hoy no pueden adquirirlas .