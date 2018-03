Semana Santa o de Turismo

@| Se nos aproxima la Semana Santa (para los cristianos) o Semana de Turismo, para aquellos que piensan de otra manera.



Yo, como creyente, recuerdo qué, por estas fechas vi en televisión algunos films maravillosos: “Jesús de Nazareth” creo que protagonizada por Jeremy Irons, y otra obra de arte: “Jesús de Montreal” y también la obra de Mel Gibson “La pasión de Cristo”. Esta última, valiente y terrible relato, admirable, pero en lo personal, difícil de verla una vez más.



¿Por qué hago referencia a estas películas? Pues, porque me parece que esta semana merece contemplar todas las formas de pensar y sentir: las que se divierten con la variedad de festejos, bailes, música de todo tipo, ágapes, paseos turísticos, etc.; pero también es momento de reflexión para los que por su pensar religioso buscan rememorar la Pasión y Muerte de nuestro Redentor.



Creo que los canales de TV pueden llegar a su gran público en todas sus formas, para que cada uno de los televidentes opte por la que prefiera, pero sin olvidar a aquellos que por su fe religiosa quieran reflexionar y revivir su eterna fe.



Finalmente ¿Por qué no congeniar ambas posiciones: disfrutar serenamente de su feriado y también gozar de la paz y el amor de Cristo.