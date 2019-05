¡Semáforo urgente!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| La circunvalación de la Plaza del Ejército es una selva en materia de tránsito vehicular a toda hora. ¡Ni que decir, en las pico!



El tránsito de todo tipo de vehículos allí, es de locos y encima hay que soportar el atropello de aquellos inadaptados que no respetan a nadie. Los típicos “garroneros”.



Con el vertiginoso aumento vehicular que ha venido teniendo Montevideo desde hace ya varios años, la toma de medidas por parte de la I.M.M. para acompañar este incremento, brillan en muchos casos por su ausencia. Nuestra infraestructura, no soporta desde hace rato ya, éste considerable incremento. Urge instalar semáforos en este y otros lugares, con el propósito de ordenar el tránsito.



¿Cuántos accidentes y lo peor, muertes, tienen que haber sucedido para que se reaccione?



La I.M.M. no tiene que hacer ningún estudio burocrático y costoso -pasando por innumerables sectores de la comuna- para evaluar y confirmar si amerita esta medida. ¡Hay que poner semáforos si o si!



Para colmo de males, las avenidas las han estrechado para autos aún mas con la senda Buses, lo que provoca mas caos. Si bien éstas son necesarias para aligerar este tipo de transporte y sobre todo, permitirles cumplir con los horarios, deben ir a la vez acompañadas con los debidos ensanches, para que el tránsito en general, fluya ordenadamente. ¡Sentido común! Pero no, se prefiere desaprovechar los anchísimos canteros del medio para “decoración” o transformarlos en bicisendas -ahora una moda- , como justificativo de su aprovechamiento.



En cualquier momento nos veremos obligados a dejar nuestros autos en el garaje (sino los roban) y transitar en esos nuevos monopatines que han invadido de golpe y sorpresivamente nuestra ciudad. Sería hasta incluso una buena medida para la salud y evitar calenturas.



Apelo al flamante intendente a ponerse las pilas y tomar las medidas necesarias para mejorar sustancialmente la circulación de la capital, empezando por la circunvalación arriba mencionada, lugar donde confluyen dos avenidas importantes como lo son Propios y Gral. Flores.