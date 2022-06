Sello de Tabaré Vázquez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Por estos días, la Dirección Nacional de Correos presentó un nuevo sello el cual recuerda al extinto Presidente Vázquez.



Se puede discutir si valió la pena, si merecía ese homenaje; de hecho se hizo énfasis en haber sido gestor del programa de las ceibalitas, un recurso que se puede decir fue beneficioso en la educación.



Ahora bien, resulta que el ex- Vicepresidente y ex Intendente de Cerro Largo, Rodolfo Nin Novoa, quien estuvo en el Parlamento al momento de la presentación del mencionado sello, llegó a decir de fue “El mejor Presidente de los últimos 100 años”.



Salvo que Nin fuese el hombre bicentenario, no creo que tenga elementos suficientes para hacer tal afirmación.



Nos queda claro el grado de desmedida admiración que tiene y siente por Vázquez, pero llegar a ese extremo ya es demasiado, en particular si hacemos una recorrida por la historia política del Uruguay, con primeros mandatarios que dejaron su huella de modo muy profundo.



Pero bueno, que disfrute del momento ya que es un simple sello que no cambia el curso de nada, y quizás algún coleccionista lo quiera tener y nada más.