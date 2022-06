Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En tiempos que la selección uruguaya ha cosechado una favorable unanimidad que no tuvo en otras épocas, es una pena que determinados intereses (o desintereses) que la población nunca llega a captar en su totalidad, se encarguen de boicotear el legítimo anhelo de los aficionados por ver jugar a su selección.



En un país de más de tres millones de habitantes, la AUF se ha congratulado por haber contado con 50.000 afiliados a su canal, con acceso a la transmisión de los recientes partidos. Un número comparativamente ridículo.



Obviamente no se ha pensado para nada en aquellas personas que no pueden acceder a las nuevas tecnologías, personas mayores o de bajos recursos, siempre ninguneadas.



Pero que no se preocupe la dirigencia que resuelve esos temas de contratos de transmisiones: la selección seguirá teniendo a sus fieles hinchas, aunque se vean obligados a seguir los partidos por radio, como ocurría otrora.



La hinchada de la celeste es mucho más generosa de lo que los dirigentes se merecen.