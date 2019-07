Selección Nacional de fútbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una lástima para nuestro país, no haber llegado mas lejos en esta copa, siendo que los rivales no ofrecían mayores dificultades, ninguno de ellos se destacaba, como para ser mucho mas que nosotros.



Cada tantos años, llega el cambio, y hay que advertirlo con tiempo. Los años pasan, y las necesidades también cambian, son distintas para cada jugador. Hay que entender que de a poco, se quiera o no, las fuerzas bajan, y las etapas ya se cumplieron para muchos, el físico también cambia ,etc.



Lo de Luis Suárez, fue un error, es verdad, pero también hay que analizar que fue el mas experimentado, el que menos nervios tendría que tener, además de haber sido el primero en rematar, cuando sabemos que los nervios reales los tienen los últimos en la serie de penales.



En los diversos encuentros, como el de Japón, hemos visto que ya muchos de los nuestros, sí estaban viejos para correrla.



Fue el caso de este mismo Suárez, como también con Godin, que por mas que pusiera garras, nunca pudo alcanzar a los rápidos delanteros japoneses.



Es hora, y ya fue un poco tarde, de dejar a los mas jóvenes, a los que quieren realmente comerse la cancha, comerse la vida, y hacerla como la han hecho los de treinta o mas.



Se podía haber ganado, se podía haber llegado mas lejos, Argentina fue un paso mas, siendo mucho menos.



En fin, a nuestros jugadores, los “grandes”, se los vio lentos, un tanto desganados, en contrapartida de por ejemplo un Torreira, un Arrascaeta, etc., que las corrían todas...



Gracias por todo, pero su momento ya les llegó, la hora ya les pasó, esperemos sepan dejar lugar a los que tienen todo por delante.