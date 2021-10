Selección de fútbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Una caída estrepitosa de nuestro fútbol incide en el alma de un pueblo que, en su inmensa mayoría, vive las Eliminatorias que clasifican a un Mundial.



La crítica deportiva tenuemente, yo diría en extremo, viene apareciendo un poco más en serio.



Aparentemente están dejando de lado, algunos, los "triunfos" de este grupo de futbolistas.



Otros siguen destacando el trabajo del grupo de profesionales que logró disciplina y orden en los procedimientos que condujeron a ese grupo de deportistas.



Pero lo que siguen dejando de lado en esta especial circunstancia es que ellos, en su mayoría, juegan en Europa, al igual que los argentinos y brasileños.



Y estos últimos, tuvieron un rendimiento de 3 y 4 goles superiores en la cancha... que pudieron haber sido 7 y 9, si Muslera (tan criticado y luego tan redimido¿?) no hubiera tenido la brillante actuación que salvó nuestra "dignidad deportiva".



Los periodistas inundados por la reacción de la afición cuestionan al Director Técnico, responsable por todo lo que hace y deja de hacer el núcleo que de él depende.



La destitución en este medio y en el mundo todo, es la forma que se emplea buscando corregir rendimientos y resultados...



Se escuchan comentarios increíbles.



¿Quién reúne las condiciones morales para expulsar al DT?

¿Se olvidan del éxito de su gestión?

¿No se dan cuenta que no está en su total capacidad? Etc., etc.



Yo le pregunto a esos señores: si Ud. preside el directorio de una empresa, ¿dudaría un segundo en rescindir el contrato del "responsable" del caos que está viviendo?