Selección de fútbol (I)

Ya se vislumbraba lo que vendría en materia de resultados deportivos de la selección "de todos", como les gusta decir...



Jugadores bastante destacados en Europa, convocados para estas Eliminatorias, de los cuales se esperaba más.



La relación entre puntos perdidos y ganados es pésima, además del estado físico del plantel que deja que desear.



Los rivales alegran a sus respectivas tribunas con un "olé, olé", como si estuvieran jugando con desconocidos del ámbito internacional... Como si fuera poco, en lo que llaman conferencias de prensa, los responsables técnicos salen a decir cosas como "hay que cerrar los esfínteres"...



Resulta que ahora, algunas selecciones son prácticamente invencibles; que dirían el gran Obdulio, Matías González o todos ellos si oyeran semejantes cosas...



Apróntense aficionados bolivianos, quizás ustedes también se vean siendo irrespetuosos con la historia y no puedan evitar esos estribillos.



¡Qué bueno sería dar a publicidad cifras, años y valores de determinados orientadores que, con actividad "poquita" y soluciones "nada" no dejan de ser ineficaces.



La AUF, ¿por qué no actúa de una buena vez? ¿Por qué no lo hace?