Seguros de autos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Deseo aclarar en primer lugar a los lectores y fundamentalmente al lector que se identifica como I.C. en la edición del domingo 2 de junio de 2019 que no tuve, tengo y casi seguramente no tendré ninguna vinculación con el mercado de seguros excepto ser usuario y estar medianamente bien informado.



I.C. adolece de fallas de información y errores que procedo a corregir.



1- El SOA es el seguro obligatorio automotriz instituido por ley 18.412 del 19 de Agosto de 2009 que obliga a todo tenedor a cualquier titulo de un vehículo automotor o remolcado a tener un seguro que cubra lesiones personales o muerte causadas a un tercero y hasta 150.000 UI ($ 600.000 o aprox. US$ 15.000).



2- Claramente el lector confunde el SOA con un seguro de daños a terceros que podría estar cubriendo desperfectos de un vehículo siniestrado donde la otra parte podría o no estar asegurada.



3- También erra el lector cuando refiere que el costo del seguro no acompaña la desvalorización del vehículo. Basta el ejemplo de un choque de un vehículo del año 1980 cuyo valor de venta puede ser por ejemplo US$ 4.000 y se daña un guardabarros que seguramente en las casas de repuestos valga US$ 400 y sea mucho mas difícil de conseguir que un guardabarros del modelo de 2018 de la misma marca que debe valer la misma plata. Ni que hablar de la mano de obra que seguramente sea mas costosa en el caso del modelo 1980 por tornilleria oxidada y atascada, etc.



4- Finalmente y como corolario I.C. pide que un organismo del Estado ( SUCIVE ) controle si los autos están asegurados y controle también el alto costo de los seguros!



Será que también la libre competencia del mercado asegurador, tan saludable, deba caer en las garras del intervencionismo estatal que esta mundialmente comprobado es el método mas eficaz de llevar enormes y riquísimos países a la ruina como la Unión Soviética y sus satélites o destruir economías poderosas como sucede en países “velitas al socialismo” como Cuba y Venezuela que son hoy por hoy de los mas grandes exportadores de seres humano.