Tarjetas de crédito/seguro de vida

@|Simplemente como aporte sobre el tema que leí el pasado martes 17 de mayo, debo decir que hace muchos años, quizás 25 o 30, mi tarjeta de crédito venía con un débito menor, pero dinero al fin, pongamos 45 pesos. Motivo: seguro de vida.



En ese entonces, la Defensa del Consumidor estaba radicada en el mismo Ministerio de Economía y Finanzas (Colonia y Paraguay). Me presenté manifestando que yo no había contratado ningún seguro de vida; que al gestionar la tarjeta, el Banco se informó sobre mi responsabilidad, bienes, sueldo, etc.



Llamé también al Banco y a los titulares de la tarjeta, quienes me dieron su explicación. Según ellos, yo no tenía que preocuparme por el futuro.

Ese seguro cubriría algún saldo deudor pendiente el día de mi “ausencia”.

Tanto a la funcionaria del Ministerio como al representante del Banco que gestionaba la tarjeta les hice una simple cuenta de la recaudación que les significaba a ellos esos pocos pesos (como ellos lo llamaban), y es impresionante calcular que si cada usuario de tarjeta aporta $ 25 por mes, multiplicado por las tarjetas que circulan en el Uruguay, digamos 300.000 (me quedo corto), están recaudando $ 7.500.000, cerca de US$ 200.000.



Las financieras de los bancos pueden hacer un buen colchón... y algún sobrante también.



Para no extenderme diré que después de 8 meses, la financiera me devolvió lo que me habían cobrado; y la funcionaria de Defensa del Consumidor me dijo que gestiones realizadas por las financieras de las tarjetas derivaron en que el Estado o el Banco Central autorizara a cobrar ese seguro, siempre y cuando el deudor mantenga saldos.



Más allá de la liquidación de las compras del mes, a partir de ese entonces, cuando me viene la tarjeta pago y no dejo ningún saldo pendiente.