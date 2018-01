Seguridad vial

@|Plena temporada, llegada de turistas y nuestras rutas no están preparadas para esta afluencia de público.



Está pasando en el peaje de la Ruta 11, a la altura del Río Santa Lucía, la señalización es escasa y ante la existencia de un nuevo puente las dudas de los conductores es muy notoria.



Por GPS los envía por el puente nuevo; primer duda haciendo una rotonda, que, según mis cálculos, dista mucho de respetar las leyes físicas dado que han volcado varios camiones en dirección al Oeste.



El conductor que va hacia el Este duda, entrepara, se detiene en una pequeña banquina, da vuelta en “U” cuando el tránsito se lo permite. He visto hacer la rotonda nuevamente tipo “calecita” o lo que es peor, la rotonda en sentido contrario.



Hasta aquí pésima la construcción de la rotonda previo a cruzar el río y pésima la señalización.



Esto continúa en todo el tramo nuevo que bordea la ciudad, que invita a andar más rápido, solo por unos segundos ya que los cortes y cruces con ruta 63 y ruta 81 vuelven a ofrecer dudas.



Esto ha generado y seguirá generando situaciones de riesgo y pérdida de vidas, si la señalización no es adecuada, establecida con la debida anticipación a la futura maniobra.



Por el bien de los turistas y los que vivimos en la zona sería interesante hacer una reestructura vial más ágil y segura; ¡más carteles claros con más información de destinos y de tamaño acorde para quien lee circulando!