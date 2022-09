Jubilaciones y/o seguridad social

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En Borrador de Reforma y opiniones de técnicos o no, se sugiere aumentar la edad de retiro por expectativa vida, que no es lo mismo en mujeres y hombres. No se analiza separadamente; si vivimos más (no mejor, ni igual) el BPS pagará por más tiempo.



Aceptado ese incremento de años ante previsible colapso no es debido a Jubilaciones (puras) o Pensiones Sucesorias por viudas/os que difieren en supervivencia.



-Se aporta ( trabajadores y empresas ) y desde tiempo atrás el 7% de IVA se destina para asistir al BPS. La Seguridad Social es 11% del PBI y no alcanza.



No deja de ser engañoso, por distintos motivos fuera de lo referido a jubilaciones y pensiones sucesorias, el BPS realiza otras prestaciones:



-Pensiones a la vejez, graciables, discapacidad sin aporte o insuficiente.



- Jubilaciones de personas que estuvieron en el extranjero por motivos diversos y se les recompuso la jubilación.



- Están los seguros por desempleo por los cuales no se aporta.



- Asignaciones familiares (en la actualidad a cargo del MIDES).



- Hay regímenes especiales por los que un trabajador obtiene un plus acreditándole años de servicio; años estos por los cuales no hubo aportes, por ej. el adicionarle a la mujer un año por hijo.



- Está el Fonasa que es deficitario y no alcanza con los aportes que se realizan.



- Licencias por Maternidad/Paternidad.



- Jubilaciones por enfermedades profesionales.



- Jubilaciones o como se quiera denominar para exguerrilleros y posterior pensión a sus deudos.



- Cuánto se recauda por aportes ( 15% trabajador y 7,5% patronal) y qué se destina a Jubilaciones y Pensiones sucesorias y cuánto es lo que egresa por demás prestaciones que no han tenido respaldo de aportes o son deficitarias como el Fonasa.



-Qué justifica en el sector Rural se retengan aportes del trabajador y luego el empresario no los vierta todos los meses y los efectúe en varios períodos durante el año. Y es más injusto cuando el trabajador está en una AFAP; esos importes no son registrados con fecha valor sino al momento que son vertidos, por lo cual en primer caso el empleador retiene dinero (legalmente) que no le pertenece y el BPS o la AFAP no lo reciben en su cuentas como en el resto de los trabajadores. En caso de la AFAP el trabajador puede perder un rédito por aportes que se le retienen y no son volcados de inmediato a sus respectivas cuentas. Esto es fácilmente subsanable ahora con la informática, si se quiere ser justo.



- Las diferentes prestaciones fuera de lo estrictamente Jubilaciones, anteriormente enumeradas, muchas son necesarias y otras no tanto. Pero en forma independiente es Seguridad Social sí, pero no son jubilaciones ni pensiones. No han tenido el aporte correspondiente por 30, 40 o más años, por lo cual esos egresos no corresponderían a jubilaciones.



-Finalmente, quien aportó siempre al realizarle la liquidación al jubilarse, se promedian los 10 o 20 años según lo más conveniente, y en algunos casos se le fija un tope de la época del régimen no democrático y a pesar de haber pasado 37 años, aún se perpetúa sin justificación; salvo querer evitar un egreso por lo que se aportó obligatoriamente.



- Las Jubilaciones se deben tratar como tales, con los aportes que se realizan, y en caso de ser necesario ajustar los % de dichos aportes, y de todo lo demás el Estado se debe hacer cargo. Evidentemente con cargo a toda la sociedad, con aportes de Rentas. De dónde saldrían los fondos es otro compromiso que nos debemos como sociedad, pero entendemos no corresponde obtenerlos de los trabajadores que realizan sus aportes. Pues, en este caso, es una parte de la sociedad que sostiene el mantenimiento de una Seguridad Social; téngase en cuenta que cajas Profesional, Notarial, Bancaria e incluso Militar tienen regímenes con beneficios a veces únicos y que a esta altura ninguna puede sostener con sus recaudaciones e inversiones, que no es del caso enumerar, y que la sociedad toda mantiene de distintos modos, siendo deficitarias.



-Habría otras consideraciones, pero seguramente será de estudio cuando el proyecto ingrese al Parlamento más depurado.