@|Siempre es preferible atender los problemas cuando no son graves, como las enfermedades. Pero en este caso, el asunto sí es serio y merece una reforma global que apunte a los reales temas que ponen en riesgo el futuro de la seguridad social.



Y conste que sólo estamos hablando de jubilaciones y pensiones y queda fuera la salud que, por varios motivos, debería incluirse porque sus problemas se relacionan.Falta de nacimientos. Prolongación de la vida. Falta de un patrón común que asocie lo que se aporta; que en el caso del BPS es demasiado, con otros institutos con regímenes de aportes y beneficios hoy, casi fuera de control.



Luego de la reforma del 96, que solo tuvo en cuenta al BPS, hubo varios retoques parciales y en muchos casos demagógicos y costosos por demás que, fuera de toda relación de aportes, cedió beneficios sin financiación y abrió las puertas a situaciones como las jubilaciones por enfermedad prolongada o discapacidades no claramente establecidas.



Junto a esto, los demás institutos, con su total falta de relación entre todos, promueven causales y beneficios sin ninguna racionalidad que permita prever condiciones suficientes para prestaciones en casos excesivas y sin relación alguna con las condiciones mínimas de otras.



Si en serio se intenta crear una institución con racionalidad y futuro previsibles, la cosa empieza por hablar seriamente y no irse por cuestiones no centrales.



Financiar un sistema y armonizar sus prestaciones sin afectar el empleo y la economía, exige imaginación y realismo al mismo tiempo.



Y una profunda visión de futuro de un país con carencias en la primera edad, que también merecen una buena consideración de justicia, que haga real lo que se busca afianzar con bases sólidas que permitan revisiones de acuerdo a como sea el desarrollo del país.



No hay fórmulas mágicas y tampoco hay tiempos infinitos para un acuerdo. Menos hay conservadurismos incapaces de ver que sin cambios serios y profundos, esto no tiene soluciones eficientes.