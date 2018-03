Seguridad de la inseguridad

@|Es lo que vivimos día a día; escolar baleado, turista muerto.

Conocen los nombres de las bandas que asuelan algunos barrios que son el 10 % de la superficie de Montevideo. ¿Tan difícil es, o no se quieren aplicar las medidas correctivas?



Hace 10 años eran casi imposibles los asaltos a supermercados, sin embargo hoy es de todos los días.



Sólo se compara la época que los tupamaros realizaban copamientos, secuestros de extranjeros y ciudades con muertes de inocentes. Felizmente, aunque tarde, porque los muertos no pueden volver, se dieron cuenta que ese no era el camino, y que las elecciones eran la opción; ese era el camino correcto.



La empresa que logre un precio accesible para vender chalecos antibalas (el mercado es de 3 millones, incluyendo a los delincuentes) logrará un negocio excepcional, con ofertas de pague 2 y lleve 3, o con la compra de 6 una Uzi de regalo. También pueden vender blindaje para balcones; ya hay muertos por estar en los mismos.



Mi edad no me permite asumir estos negocios, pero seguramente habrá emprendedores jóvenes que les gustará la idea.