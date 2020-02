Seguridad ciudadana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



Es con enorme angustia, indignación e impotencia, que escribo para ver si alguien del actual gobierno reacciona y no deja hundir el “barco" con sus ciudadanos como víctimas inocentes.



¿Alguien ha calculado la dimensión de la inoperancia e indiferencia de las actuales autoridades? Hasta el primero de marzo "harán la plancha"...

Salgan a la calle y vean... Vean las rejas, las cercas eléctricas, los rollos y rollos de concertina dispuestos alrededor de las casas. Perros, empresas de seguridad... multiplicados... ¿para qué?



Es triste, infrahumano sobrellevar una vida donde nadie, salvo las autoridades que tienen sus guardaespaldas, puedan desarrollar una vida normal sin temor, sin secuelas o traumas.



Nos ha dominado la desconfianza, el acostumbramiento a escuchar lo que le ha sucedido a tal o cuál vecino, de cualquier rincón del Uruguay. Ahora no hay quien los pare y buscan más y más víctimas donde sea... total “aquí no pasa nada”.



Lamentable, esto seguirá avanzando ahora ya como una epidemia, será difícil de revertir. Y no es la prensa solamente la que informa, somos todos, ahora ya como víctimas una y otra vez de la indiferencia absoluta de un sistema que abiertamente protege, bajo mil excusas, a quien no mira, no mide, no valora y no escatima en matar.