Seguridad en Ciudad Vieja

@|Leímos con atención la muy buena nota del domingo pasado, sobre nuestro barrio.



Estamos sorprendidos por las respuestas de las autoridades frente a una realidad que rompe los ojos. ¿O no saben que la gente no denuncia cada cosa que le pasa porque no obtiene respuesta o satisfacción a su reclamo?



Hace unos días, en una casa vacía, cerrada y tapiada comenzaron, a las 5 de la tarde, a romper la puerta. Los vecinos llamaron al 911, vino un policía, los corrió y su fue. Por supuesto dejando la puerta abierta.

A los 20 minutos llegaron 6 tipos, terminaron el trabajo, tiraron los escombros en la volqueta, a la vista de todos los vecinos, limpiaron todo, entraron, trajeron a una señora con niños y allí se instalaron y abrieron “su negocio”. Estuvieron 2 o 3 días tranquilos. Luego pusieron tv cable, trajeron muebles y todo sigue su curso sin que nadie haya hecho nada.



Personajes históricos del barrio.



Otro día, pegado al lugar, cerraron una boca de pasta base. Eran 10 patrulleros, 20 policías; un show importante mientras los vecinos miraban el procedimiento desde la puerta.



La gente tiene miedo y no denuncia.



Hay policías y caballos en la rambla, en el Templo Inglés, en la Plaza Matriz, ¿para qué?



No hace mucho teníamos policía turística, el PADO, patrulleros cada tanto. ¡Ahora no! Nadie va a la Seccional1ra. ¿Acaso no lo saben las autoridades?



Casi todos los comercios han sido asaltados o han tenido intentos de asalto. ¿Las cámaras funcionan? Nadie las mira, porque todos sabemos quiénes son.



Tiempo atrás ir al Mercado del Puerto caminando era un lindo paseo, ahora nadie avanza más allá de la Peatonal. ¿O acaso no han recibido denuncias de grupos de comerciantes, vecinos, etc.?



Lamentablemente, por mi edad, no puedo acercarme a las reuniones de los vecinos, pero es cierto lo que dicen.



¿O no saben que gente muy enferma o muy mala ha prendido fuego a los que duermen en la calle? ¡Hay que recordarlo! ¡Y no es ajuste de cuentas! ¿Recuerdan al hombre que quedó con severas lesiones porque dormía con su perro en la calle y un “vecino” le prendió fuego? ¿Esa es la solución?



Los comerciantes que aún quedan en la calle Colón saben que intrusos han tomado locales y casas de propietarios fallecidos que no tienen familia que reclamen las propiedades.



¿Eso es necesidad? No, es impunidad. ¿Cómo no lo saben las autoridades?

¿La culpa es de los pobres? ¿De los adictos? ¡O de la desidia!



Ahora no hay cruceros pero hay turistas, sobre todo brasileños que pasean por la Peatonal Sarandí y no encuentran, después de las 5 de la tarde, ningún bar abierto por la inseguridad. Antes teníamos los almacenes abiertos hasta las 22:00 hs, ahora no.



¡La Policía tiene mucho que investigar en la zona!



¡Volvamos a hacer la Ciudad Vieja de antes, cuidada, amable, llena de gente!

¡Menos propaganda y más gestión!