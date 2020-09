Seguridad en el BROU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El pasado martes 22 de setiembre, concurrí a la sucursal del BROU, cita en la Avda. 18 de Julio entre Yi y Yaguarón.



Estaba en la cola para las buzoneras y con el fin de demorar lo menos posible (había un usuario que estaba hace unos minutos en una de las mismas) miré la cuenta de mi escribana en el celular antes de acceder a la buzonera, a lo cual el guardia, extranjero él, me dijo que no podía hacerlo.



Le respondí que la cuenta la veía vía web para transferir el dinero. Me respondió nuevamente que no podía hacerlo; sólo cuando llegara a la buzonera. Por lo que pregunté por qué, dado que si yo quisiera hacer algo deshonesto contra un cliente podría hacerlo desde cualquier lugar de la sucursal.



Pero lo más insólito es que los cajeros, donde la gente saca el dinero están pegados a la puerta de acceso y la misma abierta totalmente de par en par permanentemente. Por lo que cualquiera que desee filmar, espiando a los clientes, puede hacerlo desde el exterior, sin problema. De hecho, todos los días vemos robos a usuarios de bancos que retiran dinero, marcados desde que salen hasta que los roban.



Parece un contrasentido tal medida. Además, afuera del Banco no hay control de seguridad.