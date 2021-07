La segunda ola

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Cuando se comenzó a vacunar por primera vez. casi todos los países del mundo siguieron la recomendación de la Organización Mundial de la Salud: vacunar primero a la población de riesgo para evitar muertes por el COVID-19. Esta estrategia predominó sobre la de parar la pandemia vacunando primero a la población que más trassmite el virus.



Inlgaterra vacunando a la mayor cantidad de personas con una sola dosis confiando en que la cobertura sería suficiente, otros de la ex Europa del Este vacunando a la población clave en la difusión del virus; personal de salud, policías, taxistas, mozos de bares y restaurantes y personas de algunas otras actividades.



Mientras esperamos la próxima ola, no tenemos claro aún cuál será la estrategia del Gobierno. Hasta ahora se ha mostrado impecable.



Cuando el virus comenzó a atacar a embarazadas se actuó rápido y los resultados fueron excelentes. Pero estimo que es hora de difundir la nueva estrategia porque el virus tiene otras variantes y la población que lo recibe ya no es la misma al estar vacunada casi toda la población de riesgo.