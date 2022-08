Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Aunque no lo crean, Uruguay está en peligro de perder la paz, la convivencia, la democracia.



Hay paros todos los días y en todas las áreas: industria, construcción, educación, salud, transporte, etc.



¿Es un plan organizado para desestabilizar el sistema democrático? No lo sé; pero no me respondan “es que Uruguay es así“. Es una respuesta burda e indefendible.



Se ha hecho normal lo que no lo es y eso perjudica a estudiantes, pacientes, usuarios, consumidores, etc. Es decir, el pueblo uruguayo es pisoteado en sus derechos con estos paros permanentes, reiterados, casi siempre injustificados, instigados ideológicamente.



Es hora de decir basta. Ningún país sufre de esta enfermedad tan notoriamente como Uruguay.



Ignoro si como solución se requiere de una ley, un referéndum o un pacto político entre todos los sectores. Pero, está claro que no se puede seguir así.