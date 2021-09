Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|“Saudade quero ver pra crer; Saudade de te procurar; Na vida tudo pode acontecer; Partir e nunca mais voltar...”. Después de los quince años, después de haber disfrutado de todo lo que se puede soñar tener, un adolescente normalmente se queja de no poder seguir en ese limbo de pretender conseguir todo lo que se aspira tener o lograr.



La vida nos enseña que no siempre se logran esos sueños y es ahí donde se aprecia el carácter o la fortaleza espiritual de quienes enfrentan los avatares que se les plantean en el desarrollo de sus experiencias o vivencias.



Si tu comportamiento ha sido positivo, es muy probable que tus progenitores te den la confianza necesaria para que sigas manejándote por cuenta propia. Cuando eso no ocurre, los que tienen la autoridad (el electorado), te quitan la posibilidad de seguir disfrutando de hacer lo que mejor te parezca. Y quién no recuerda la bronca que te da. Y en consecuencia, la expresas llevándole la contra a todo lo que provenga de la autoridad.



Si te patinaste 800 millones de dólares en Ancap, 300 en Pluna, más de 200 en la regasificadora, acomodaste en el Estado a todos los que te votaron, y no pudiste seguir en el gobierno, ¿cómo canalizas tu bronca?



Primero, caceroleando contra las primeras medidas adoptadas por la pandemia; luego, diciendo que había que hacer una cuarentena estricta como hizo Argentina. Después, reclamando que las camas de CTI no iban a ser suficientes. Más tarde, diciendo que al no restringir la movilidad a principios del corriente año, se provocaron muertes que pudieron evitarse. Que había que dar un salario mínimo a todos aquellos que no tenían un ingreso (algo que se hubiera eventualmente podido hacer, si no hubieran dejado un déficit de 5 puntos del PIB y el 10% de desocupación cuando dejaron el gobierno). Luego se la agarraron contra la LUC, porque era muy abarcativa y no tenían tiempo para estudiarla. Otro tanto con el Presupuesto Nacional, y ahora con la Rendición de Cuentas.



En estos días, se enfocaron con el ex Ministro de Transporte y actual del Interior; y lo interpelarán por la fuga del “privado de libertad” con antecedentes de narcotráfico, Sr. Pereira, y que fuera recapturado a las dos semanas.



Me viene a la memoria la fuga del Sr. Morabito, que comparativamente era un poco más notorio en su calidad de narcotraficante y que desapareciera de nuestro país por una larga temporada, sin que a los actuales integrantes del partido político, que ahora propicia la interpelación, le pidiera explicaciones a su entonces Ministro del Interior.



¿Cómo se digiere esto? Por favor, dejemos las actitudes de adolescente rebelde y tengamos la madurez cívica que el país lo necesita...