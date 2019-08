Saturación de emergencias hospitalarias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Las emergencias móviles tratan hoy casos de tan baja complejidad que no resisten una evaluación económica y ni una auditoría de calidad.

Haciendo siempre lo mismo se obtiene exactamente lo mismo; haciendo siempre lo mismo no se pueden hacer cosas diferentes ni mejores.

Los primeros responsables son las emergencias móviles que continúan con las mismas prácticas históricas y no se adaptan a los cambios ni a las recomendaciones de la OMS de mejorar los servicios domiciliarios.



En invierno no es posible satisfacer las necesidades del paciente con el mismo modelo de atención extrahospitalaria del resto del año. Los servicios que ofrecen para los prestadores integrales es evidente que distan mucho de ser conformes a un régimen de outsourcing.



Que pacientes esperen 22 horas, casi un día entero, secuestrados dentro del habitáculo de una ambulancia es penoso, contrario a la ética, ofensivo, irresponsable, inescrupuloso, viola derechos del paciente e impacta en la sociedad. Con carencias de alimentos e higiene, viviendo ellos y familiares una experiencia de incertidumbre sin los cuidados pertinentes, es algo más que irritante para la sensibilidad humana.



Pero también si un paciente puede esperar 22 horas dentro de una ambulancia tengo serias dudas sobre la real urgencia o emergencia del caso... Qué decir del personal a bordo que se autoinduce a un régimen de trabajo ocioso, imprudente, improductivo y nada dignificante.

La esencia de una emergencia móvil es la atención, estabilización y traslado oportuno, rápido, efectivo y eficaz; no un mero traslado en medio de la incertidumbre, ni una aventura sin resultados esperables.



Si los ejecutivos de las emergencias móviles promueven la medicina a la defensiva dando orden a sus médicos para que trasladen todos los pacientes y pretenden así evitar judicializaciones; si los gerentes de los prestadores integrales no expresan ninguna opinión al contrario; si la autoridad sanitaria no baja políticas para el aseguramiento del financiamiento que es una función esencial de la salud pública; si el MSP no defiende los derechos del paciente, entonces el sistema está en serios problemas.



La reforma de la salud es la reorganización de los recursos para crear nuevos modelos y diseños mediante una reingeniería de procesos capaz de mejorar la calidad de la asistencia y disminuir brechas de calidad y accesibilidad entre la asistencia intra y extramuros.



La inversión en un sistema integrado de atención médica programada extrahospitalaria y domiciliaria formado por prestadores integrales y emergencias móviles es totalmente posible.



Los beneficios son disminuir la saturación de las emergencias hospitalarias, disminuir el riesgo del paciente, disminuir el overcrowding o hacinamiento hospitalario y el riesgo de transmisión de enfermedades respiratorias.



Es urgente entonces el cambio de paradigmas de quienes gerencian empresas, gestionan servicios y desarrollan políticas de salud para privilegiar la atención domiciliaria en lugar de la atención hospitalaria.



Es urgente el desarrollo de políticas que bajen de la autoridad competente para mejorar la gestión de las emergencias móviles.



Datos de la epidemiología clínica dicen que si el 85% de los casos pueden ser resueltos oportunamente en domicilio por ser sintomáticos y de baja complejidad. Está demostrado que el costo día/cama extramuros es infinitamente inferior al de la cama hospitalaria, y los costos fijos pueden transformarse en costos de producción a la baja.



La OMS recomienda más atención domiciliaria para desarrollar un sistema de atención médica programada en domicilio que de satisfacción, contención, cuidados y atención de la salud a los pacientes, evitando traslados innecesarios y sobre todo cumpliendo con básicos principios éticos: el compromiso con los derechos y con la seguridad del paciente.

Otro ejemplo que demuestra la necesidad de una urgente profesionalización de la gestión sanitaria.