Otro saqueo de la IMM

El pasado 4 de marzo, fui multada por exceso de velocidad (10 km/h más de lo permitido).



Con fecha 20 de marzo me llega por correo el aviso de que debía pagar por dicha infracción 5 U.R. de multa.



Concurro a la Intendencia a abonar la misma y se me dice que no se puede pagar hasta fines de mayo. Que tardan dos meses o más en pasarla a los locales de cobro.



Como se sabe la U.R. aumenta todos los meses, o sea que deberé pagar la multa agregando el aumento de la U.R. al precio del día en que la IMM resuelva cobrarme y no al precio del día en que cometí dicha falta.



Quiere decir que el castigo es doble: no sólo se paga la multa, sino que se paga además el incremento de la U.R. desde que se cometió la falta, hasta por lo menos, por la burocracia interna de la propia IMM, 60 días después. Podrían ser más.



Antes, no sólo se podía efectivizar dicho pago de inmediato sino que si se hacía dentro de los 10 días hábiles siguientes, se bonificaba con 10% de descuento. Suma y sigue.



Otro saqueo más al bolsillo del contribuyente indefenso, que pasa a las arcas de la IMM.



¿Cómo se permite esto?

¿Nadie para estos atropellos?

¿El ahora ex Intendente Martínez, es el que desea ser Presidente de los uruguayos?



Espero que ello no ocurra nunca.