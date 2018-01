En Santa Lucía del Este

@|Directorio de OSE: El tema que motiva este mensaje es la falta de provisión de agua potable por parte de OSE en el balneario Santa Lucía del Este.



He escrito en varias oportunidades al organismo que Uds. dirigen, han quedado en llamarme por teléfono, pero he esperado en vano.

Sucede lo siguiente:



1. Están omisos en cumplir con un plebiscito popular que los obligaba a ser exclusivos abastecedores de agua potable en hogares.



2. Han anulado y retirado las canillas públicas instaladas en calle 19 y Avda. Trucco.



3. Obligan a las personas del balneario a adquirir un tanque de 1000 lts.; de esa forma el camión cisterna que está circulando por Santa Lucía del Este provee agua potable.



Les reitero mi argumento por lo cual considero ineficaz e ineficiente -además de oneroso para los habitantes- la solución instrumentada desde OSE:



Hay varias cooperativas de agua que están colapsadas y no admiten más ingresos a nuevos hogares.



Otros tienen su propio pozo en el terreno de la propiedad.



Algunos quizás se abastecen aún por medio del aljibe.



La situación se complica en caso de tormentas de lluvia o viento, sucesos no tan aislados y menos en los últimos años. Lo inmediato es que se corta el suministro de energía eléctrica, por consiguiente, quedamos sin acceso a nuestra propia agua.



No es muy comprensible que debamos cargar 1000 litros de agua para abastecernos en circunstancias especiales.



Por todo lo expuesto les solicito una respuesta coherente y razonable de los motivos por los cuales el balneario ha sido dejado de esta manera en el tema provisión de agua potable.