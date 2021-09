Saneamiento en Villa Colón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|"Lo importante es la gente". “Pero el poncho no aparece”.



Estas dos frases son muy conocidas.



La primera, ha sido repetida hasta el cansancio por la Sra. Intendenta de Montevideo, Ingeniera Carolina Cosse, quien, además, es pre candidata para la Presidencia de la República.



La segunda, pertenece a una milonga que interpreta el folclorista Argentino Luna. Este tema narra las peripecias de un cantor que al estar interpretando canciones a solicitud de los presentes, es víctima del robo de su poncho, elemento de gran aprecio.



Relacioné las dos frases porque hace más de 30 años los vecinos del barrio Villa Colón (Lezica) venimos haciendo trámites para acceder al saneamiento, del cual carecemos los habitantes de unas pocas calles, ya que la gran mayoría cuenta con el servicio. Desde cifras exorbitantes (450 millones de dólares, según nos informaron en expediente 2018-3340-98-000264, bajada a 53.850.000 dólares en el mismo expediente llegando a 4 millones y medio de dólares en el último expediente 2021-1001-98-000669) hemos recibido todo tipo de explicaciones, por no decir excusas, de parte de las autoridades municipales.



Recurrimos a la economista y candidata a la IMM, Sra. Laura Raffo, a la Defensoría del Vecino (donde nos informaron que en realidad no defienden a nadie), hablamos con Ediles y Concejales.



Somos 270 familias que reconocemos que todas estas personas nos atendieron con corrección, con gran altura y respeto. Incluso lo hizo también el entonces Intendente Ricardo Ehrlich cuando, en un cabildo abierto realizado en el Colegio Pío, nos manifestó en la cara que estuviéramos tranquilos que en el año 2018, todo el barrio contaría con saneamiento.



Ahora nos dicen que quedó para el año 2030. Desesperanzados completamente, recordamos las últimas estrofas de la milonga citada que expresa: ..."son todos buenos paisanos pero el poncho no aparece".